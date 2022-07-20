Доноры костного мозга из Германии часто спасают жизни россиян

11:22, 19 июля 2022, ПАИ

Директор отдела рекрутинга Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Евгения Лобачёва во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 19 июля рассказала, как ищут доноров костного мозга.

Чтобы подобрать совместимого донора, учитывается набор генетических параметров. «Есть такая группа генов, которая отвечает за тканевую совместимость. Задача врачей – найти человека с таким же набором генов. Он может быть идентичен у людей одной этнической группы», - добавила Евгения Лобачёва.

В документах просят указывать национальность, так как в России более 200 национальностей. Спикер также отметила, что найти донора в зарубежных списках сложно.

«В Германии регистр 10 млн человек, в России – меньше 200 тысяч. Часто жители Германии спасают жизни россиян», - добавила Евгения Лобачёва.