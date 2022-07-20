Фальшивую двухтысячную купюру изъяли в Пскове
В Пскове в финансовом учреждении обнаружили фальшивую банкноту номиналом две тысячи рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся сведениям, фальшивка поступила в выручке одного из магазинов Пскова. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.
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