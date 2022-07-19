Жительница Гдовского района заплатит штраф за хищение водки на спор

11:44, 19 июля 2022, ПАИ

Мировой судья судебного участка № 3 Гдовского района рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.27 КоАП РФ, в отношении 33-летней местной жительницы. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

3 июля 2022 года женщина, находясь в торговом зале магазина «Пятерочка» в Гдове, украла 2 бутылки водки, после чего распорядилась похищенным по своему усмотрению.

В судебном заседании правонарушительница вину признала, в содеянном раскаялась. Она пояснила, что выпила и поспорила с соседом, что сможет совершить хищение.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Постановление в законную силу не вступило.