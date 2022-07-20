Икону «Святая Троица» Андрея Рублёва вернули в Третьяковку

11:59, 19 июля 2022, ПАИ

Икону «Святая Троица» преподобного Андрея Рублёва доставили в Третьяковскую галерею из Троице-Сергиевой лавры, сообщила пресс-служба галереи в Telegram.

«Икона «Святая Троица» преподобного Андрея Рублёва вернулась из Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Государственную Третьяковскую галерею в привычные и необходимые для неё условия хранения», – сказано в сообщении.

Как отмечают реставраторы, видимых признаков ухудшения состояния иконы не выявлено.

После детального и всестороннего обследования иконы «Святая Троица» будет принято решение о сроках возвращения иконы на привычное место в экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке.

Напомним, что «Святая Троица» – главное произведение иконописца Андрея Рублёва, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трёх ангелов. До 1917 года икона находилась в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, а в 1929 году её отправили в Третьяковку. С тех пор икону вывозили из галереи только один раз – во время эвакуации в период Великой Отечественной войны.