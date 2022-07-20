В Пскове заменят участок теплотрассы на Коммунальной

12:15, 19 июля 2022, ПАИ

В Пскове на трубе, подающей теплоноситель от котельной №17 (улица Коммунальная, 22б) на ЦТП городской больницы и все близлежащие жилые дома, выявили утечку. Об этом сообщает Telegram-канал Псковских тепловых сетей.

«Многие скажут – ну вот, опять раскопают дорогу, тротуар, ни пройти ни проехать. Спешим вас успокоить, утечка была до дороги, поэтому ни один сантиметр дорожного полотна, пешеходной дорожки, как и вообще асфальтового полотна, не пострадал», - подчеркнули в ПТС.

По результатам диагностики оказалось, что трасса находится на грани своих возможностей по обеспечению абонентов тепловой энергией. В связи с этим её пришлось менять.

Специалисты сделали переключения и вывели из работы участок от дома № 30 на улице Коммунальной до дома № 23. При этом все абоненты остались с горячей водой. «Но замена участка теплотрассы - процесс не быстрый, так как требуется согласование на земляные работы, приобретение необходимого количества материала, демонтаж старых труб», - отметили в компании и заверили, что для проведения работ есть все необходимое оборудование и техника, а также высококвалифицированный персонал. Кроме того, заменяемый участок находится на «зелёной» зоне, и не требуется пилить асфальт.