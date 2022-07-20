Латвия начала разбирательство после интервью детей с Лукашенко

12:23, 19 июля 2022, ПАИ

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) провела проверку детского кружка юных журналистов Academi KidsTV после интервью, которое взяли его воспитанники у президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет ТАСС со ссылкой на Latvijas Televīzija.

В латвийской спецслужбе пояснили, что в нынешней геополитической ситуации выражение любой поддержки России или её союзника Белоруссии противоречит интересам национальной безопасности Латвии.

Отметим, что юные журналисты взяли интервью у белорусского президента 14 июля в рамках фестиваля «Славянский базар», задав вопрос о его личной «формуле успеха» в политической карьере.

Международный фестиваль ежегодно проходит в Витебске с 1992 года. Фестиваль задуман как общее культурное мероприятие трёх стран: России, Белоруссии и Украины.