Латвия начала разбирательство после интервью детей с Лукашенко
Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) провела проверку детского кружка юных журналистов Academi KidsTV после интервью, которое взяли его воспитанники у президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет ТАСС со ссылкой на Latvijas Televīzija.
В латвийской спецслужбе пояснили, что в нынешней геополитической ситуации выражение любой поддержки России или её союзника Белоруссии противоречит интересам национальной безопасности Латвии.
Отметим, что юные журналисты взяли интервью у белорусского президента 14 июля в рамках фестиваля «Славянский базар», задав вопрос о его личной «формуле успеха» в политической карьере.
Международный фестиваль ежегодно проходит в Витебске с 1992 года. Фестиваль задуман как общее культурное мероприятие трёх стран: России, Белоруссии и Украины.
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