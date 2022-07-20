В Овсище в Пскове ликвидировали провал асфальта
В Овсище ликвидировали провал асфальта на межквартальном проезде к домам на улице Алехина, 26, 28 и 30 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».
Депутат городской Думы Григорий Стороненков отметил, что по жалобам местных жителей в июне этого года был направлен депутатский запрос в контрольное управление администрации города Пскова. Сотрудники управления проверили факт нарушения благоустройства.
ООО «СК «Возрождение-9» в рамках гарантийных обязательств восстановило благоустройство на указанном участке.
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