В Овсище в Пскове ликвидировали провал асфальта

12:25, 19 июля 2022, ПАИ

В Овсище ликвидировали провал асфальта на межквартальном проезде к домам на улице Алехина, 26, 28 и 30 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Депутат городской Думы Григорий Стороненков отметил, что по жалобам местных жителей в июне этого года был направлен депутатский запрос в контрольное управление администрации города Пскова. Сотрудники управления проверили факт нарушения благоустройства.

ООО «СК «Возрождение-9» в рамках гарантийных обязательств восстановило благоустройство на указанном участке.