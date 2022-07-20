Лучший палисадник выберут в округе № 10 в Пскове

12:30, 19 июля 2022, ПАИ

Конкурс на лучший палисадник дворовой территории проходит в округе № 10 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Депутат городской Думы Любовь Николаева на своей странице в соцсети «ВКонтакте» снова разместила фотографии с цветочными клумбами. Жители микрорайона откликнулись на предложение депутата и присылают ей фотографии палисадников.

«Западная, 26. Продолжаем акцию на самый красивый палисадник в округе», - написала депутат. Ранее она предложила местным жителям провести конкурс на лучший палисадник дворовой территории.