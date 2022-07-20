Российский авторынок оказался на девятом месте по продажам в Европе

12:31, 19 июля 2022, ПАИ

Автомобильный рынок России остался на девятом месте по продажам в Европе, пишет аналитическое агентство «Автостат».

Лидером в Европе по продажам новых машин в июне этого года стала Германия с показателем 224 558 автомобилей (-18,1 %). На втором месте среди крупнейших европейских авторынков – Франция, где реализация в прошлом месяце составила 171 087 автомобилей (-14,2 %). Замыкает тройку лидеров Великобритания, в которой продажи новых автомобилей в июне этого года составили 140 958 единиц (-24,3 %).

Далее идёт Италия, чьи автодилеры сумели продать 127 209 машин (-15 %), а замыкает пятёрку лидеров Испания, где продажи новых машин в прошлом месяце составили 89 252 автомобиля (-7,8 %).

Россия остаётся на девятой строчке данного рейтинга. Продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей в РФ в прошлом месяце составили 27 761 автомобиль (-82 %).