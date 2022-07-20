До 25 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 20 июля
20 июля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью повсеместно, днём местами ожидаются кратковременные дожди.
Температура по области ночью +9…+14 градусов, днём +20…+25 градусов. Ветер западных направлений 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
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