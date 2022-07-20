Почему при выборе доноров костного мозга предпочтение отдают мужчинам

12:47, 19 июля 2022, ПАИ

Почему при выборе доноров костного мозга в большинстве случаев предпочтение отдают мужчинам, рассказали специалисты во время пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 19 июля.

Отвечая на вопрос, какой из доноров лучше, мужчина или женщина, Евгения Лобачёва отметила, что они рады всем. «Ты никогда не знаешь, может, это тебя коснется, не дай бог. Кто угодно может заболеть, но хорошая новость в том, что у каждого из нас есть генетический близнец. У некоторых даже не один», — отметила она.

По словам заместителя главврача Псковской областной клинической больницы Сергея Калашникова, если трансплантолог будет выбирать между мужчиной и женщиной, он выберет именно донора мужского пола. «Что касается донорства крови, мужская кровь более чистая, чем женская. Меньше генетических поломок, эктопии генов», — пояснил он.

Евгения Лобачёва отметила, что мужчины к тому же более стабильные. Она рассказала, что была такая ситуация: женщина могла стать донором несколько раз, но все разы, когда ей звонили, она была в декрете. «Такого донора мы активировать не можем. Мужчина в этом плане более стабилен: если ты ему позвонишь, он не будет в декрете», — пояснила она.

По приоритетности доноры у врачей идут в таком порядке: молодой мужчина, нерожавшая женщина, мужчина более старшего возраста, в последнюю очередь идёт женщина в возрасте с детьми.

«Однако мы знаем женщин в возрасте, с детьми, женщин за 40, которые, кровь с молоком, имеют отличное здоровье. Всё у них замечательно. Но при прочих равных, если у врача есть выбор, он в первую очередь всегда выбирает молодого мужчину», — рассказала Евгения Лобачёва.

При этом она отметила, что в реестре женщин намного больше, чем мужчин, 70% против 30%.