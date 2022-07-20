Стандарты обратной связи власти и населения повышаются в России
Повышение стандартов обратной связи власти и населения обсудили на III Всероссийском форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город». Участниками дискуссии «Обратная связь: вызовы и перспективы», инициированной АНО «Диалог», стали руководители территорий и государственные служащие.
В ходе дискуссии особо подчёркивалось, что государственные и общественные интересы, как и повышение уровня жизни, сложно выстроить без качественной обратной связи от граждан. Для этого центры управления регионами (ЦУР) и компания «Диалог» сформировали стандарты обратной связи в субъектах России.
По словам заместителя главы АНО «Диалог регионы» Вадима Никишина, сейчас стоит задача по формированию новых стандартов работы с обращениями. Для этого необходимо улучшать не только показатели по сроку реагирования, но и само качество ответов.
Вадим Никишин убеждён в том, что в фокусе государства находится человек и его проблемы – в этом суть человекоцентричности, которая должна стать новым ориентиром для представителей власти.
По мнению депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой, в нынешних реалиях главы городов отвечают за решение всех городских проблем и в этом им очень помогает ЦУР.
Вадим Никишин подчеркнул, что муниципальные центры управления должны стать не только драйвером цифрового развития, но и стандартом обратной связи в умном городе. А мэр Вологды Сергей Воропанов выразил уверенность, что механизм по подобию ЦУР должен быть в каждом муниципалитете.
В заключение участники дискуссии резюмировали необходимость интеграции лучших практик по работе с обратной связью. Человекоцентричность должна стать основой деятельности чиновников, а их присутствие на удобных для жителей площадках, в соцсетях, – обязательным условием коммуникации, подчеркнули участники дискуссии.
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