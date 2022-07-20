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Общество

Псковичи могут принять участие в 5-м Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений

Жителей Псковской области приглашают к участию в 5-м Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений. Мероприятие призвано выявить интересные и перспективные инициативы для их дальнейшей поддержки и тиражирования, сообщили в пресс-службе правительства региона.

До 2 октября 2022 года граждане Российской Федерации, органы государственной власти, бюджетные учреждения, некоммерческие и коммерческие организации могут направить конкурсной комиссии свои проекты.

Заявки принимаются по шести номинациям: «Лучшие проекты СО НКО и инициативных групп в сфере гармонизации межнациональных отношений», «Лучшие проекты СО НКО и инициативных групп, направленные на сохранение национальных языков, культур, традиций народов Российской Федерации», «Лучшие практики органов государственной власти в сфере национальных отношений», «Лучшие практики бюджетных учреждений муниципального, регионального и общероссийского уровней, Домов дружбы народов и Домов национальностей», «Лучшие практики коммерческих организаций, реализующих проекты в сфере национальных отношений», «Лучшие практики в сфере народной дипломатии».

Авторы лучших работ будут приглашены для участия и презентации своих проектов на 4-ю общероссийскую конференцию «Устойчивое развитие этнокультурного сектора».

В рамках конкурса будут организованы консультации от ведущих экспертов, в том числе в сфере социального проектирования, медиапродвижение проектов, обмен опытом. Проекты победителей будут опубликованы в итоговом методическом сборнике.

Организаторы конкурса ― общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России», автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» в партнерстве с международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» и общероссийским общественным движением «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум). Конкурс проводится при поддержке Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.

Заявку на 5-й Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений можно заполнить на официальной странице конкурса, где также можно найти всю актуальную информацию. Положение о конкурсе можно найти здесь.

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