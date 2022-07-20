Коронавирус впервые добрался до одной из самых удалённых точек Земли
Первый с начала пандемии COVID-19 случай заражения коронавирусом зафиксирован на острове Питкэрн – одной из самых удалённых от цивилизации обитаемых точек Земли, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.
Остров Питкэрн расположен в пяти тысячах километров от ближайшего континента и является единственной заморской территорией Великобритании в Тихом океане. Население острова составляет примерно 40 человек.
После начала пандемии коронавируса в мире въезд на остров был запрещён, и ограничения начали снимать лишь в апреле 2022 года.
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