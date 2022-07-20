В Росздравнадзоре призвали возобновить работу штабов по профилактике COVID-19
В России необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике COVID-19, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Соответствующее обращение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.
Глава Росздравнадзора также призвала активизировать вакцинацию и организовать информационную кампанию о необходимости прививок.
Она отметила, что в настоящее время в России фиксируется рост заболеваний коронавирусом, однако не все регионы принимают необходимые меры для сдерживания роста заболеваемости COVID-19.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
20 июля 2022
Виктор Остренко: Благоустройство набережной в Палкино может служить удачным примером совместных действий граждан и власти
20 июля 2022
Новый постоянный житель со сломанным крылом появился в Аистином центре в Гдовском районе