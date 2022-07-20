В Росздравнадзоре призвали возобновить работу штабов по профилактике COVID-19

13:54, 19 июля 2022, ПАИ

В России необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике COVID-19, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Соответствующее обращение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

Глава Росздравнадзора также призвала активизировать вакцинацию и организовать информационную кампанию о необходимости прививок.

Она отметила, что в настоящее время в России фиксируется рост заболеваний коронавирусом, однако не все регионы принимают необходимые меры для сдерживания роста заболеваемости COVID-19.