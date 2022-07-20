Дизайнеры ПсковГУ представят свои выпускные работы на выставке «Наше время»

14:07, 19 июля 2022, ПАИ

Выпускники кафедры дизайна ПсковГУ представят свои дипломные проекты на областной выставке работ молодых художников «Наше время», приуроченной к празднованию Дня города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Экспозиция откроется в выставочном зале Псковского отделения Союза художников России 20 июля в 18:00 по адресу: улица Ленина, 1. В ней примут участие художники от 17 до 35 лет, окончившие специализированные учебные заведения по изобразительному искусству, представляющие свои работы в технике графика, живопись, ДПИ.

Режим работы выставочного зала: понедельник – выходной, вторник – пятница – с 11:00 до 17:30, суббота – воскресенье – с 11:00 до 15:00.

Вход свободный.