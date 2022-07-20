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Общество

Супруга Евгения Петросяна раскритиковала псковский ресторан

Фото из соцсетей Татьяны

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова осталась недовольна посещением одного из самых известных ресторанов Пскова. Об этом она написала в своём блоге.

Супруга Петросяна пожаловалась, что в заведении ей подали черствый круассан и гнилой авокадо. «После того как я показала официанту абсолютно чёрный, практически гнилой авокадо, который невозможно было разрезать, он на меня посмотрел как на полную дурочку и оставил включенным в счет. Цены достаточно демократичные, но я бы не заплатила и половины», – рассказала жена юмориста.

Спустя время Брухуновой с извинениями написал менеджер ресторана и признался, что это блюдо не стоило включать в счёт. 

Как пишут в ФАН-клубе Татьяны в соцсети «ВКонтакте», женщина отметила проблемы с сервисом в Псковской области. «Танюша поделилась мнением относительно сервиса. С сожалением отметила, что сервис в таких прекрасных местах убивается. Его фактически нет. Если бы люди выполняли свою работу качественно и относились с уважением к ней и посещающим эти места гостям, то всё было бы на более высоком уровне», — написали поклонники жены юмориста. 

Фото из соцсетей Татьяны

Отметим, что Татьяна Брухунова посетила не только Псков. Первой точкой в её маршруте по региону стали Пушкинские Горы. Там тоже оказалось всё не совсем безоблачно: подвёл сервис в отеле. «Атмосферно и уютно. Чудесное место, но не без проблем», — поделилась она.

Также Татьяна посетила Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, где сходила в пещеры и на Святую гору. Ближе к концу поездки она отправилась Изборск, где погуляла около Словенских ключей и пофотографировала лебедей. 

«Четыре не самых простых дня, но бесконечно наполненные головокружительным визуальным рядом, запахом деревень и шишкинскими пейзажами. Путешествуйте по России. Такие дни облагораживают душу и наполняют сердце», — написала Татьяна Брухунова под финальной фотографией из путешествия.

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