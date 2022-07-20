Супруга Евгения Петросяна раскритиковала псковский ресторан

14:10, 19 июля 2022, ПАИ

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова осталась недовольна посещением одного из самых известных ресторанов Пскова. Об этом она написала в своём блоге.

Супруга Петросяна пожаловалась, что в заведении ей подали черствый круассан и гнилой авокадо. «После того как я показала официанту абсолютно чёрный, практически гнилой авокадо, который невозможно было разрезать, он на меня посмотрел как на полную дурочку и оставил включенным в счет. Цены достаточно демократичные, но я бы не заплатила и половины», – рассказала жена юмориста.

Спустя время Брухуновой с извинениями написал менеджер ресторана и признался, что это блюдо не стоило включать в счёт.

Как пишут в ФАН-клубе Татьяны в соцсети «ВКонтакте», женщина отметила проблемы с сервисом в Псковской области. «Танюша поделилась мнением относительно сервиса. С сожалением отметила, что сервис в таких прекрасных местах убивается. Его фактически нет. Если бы люди выполняли свою работу качественно и относились с уважением к ней и посещающим эти места гостям, то всё было бы на более высоком уровне», — написали поклонники жены юмориста.

Отметим, что Татьяна Брухунова посетила не только Псков. Первой точкой в её маршруте по региону стали Пушкинские Горы. Там тоже оказалось всё не совсем безоблачно: подвёл сервис в отеле. «Атмосферно и уютно. Чудесное место, но не без проблем», — поделилась она.

Также Татьяна посетила Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, где сходила в пещеры и на Святую гору. Ближе к концу поездки она отправилась Изборск, где погуляла около Словенских ключей и пофотографировала лебедей.

«Четыре не самых простых дня, но бесконечно наполненные головокружительным визуальным рядом, запахом деревень и шишкинскими пейзажами. Путешествуйте по России. Такие дни облагораживают душу и наполняют сердце», — написала Татьяна Брухунова под финальной фотографией из путешествия.