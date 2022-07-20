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Общество

О творческой биографии Александра Пушкина рассказали студентам «Летнего университета» в Пскове

Доцент кафедры филологии и коммуникации РКИ ПсковГУ Нина Цветкова сегодня провела занятие по программе «Речь – язык – культура» для участников федерального проекта «Летний университет – 2022» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Встреча была посвящена творческой биографии великого русского поэта Александра Пушкина. Занятие тематически было связано с воскресной экскурсионной поездкой ребят в Пушкинские Горы.

«Именно в Псковском крае Александр Сергеевич Пушкин, приехавший из южной ссылки, познал традиции русской жизни, православную веру, окунулся в историю России, – отметила спикер. – Здесь он ощутил себя человеком родной культуры, встав в этот момент в один ряд с такими мировыми гениями, как Уильям Шекспир и Иоганн Гёте».

Нина Цветкова также отметила, что на Псковщине поэт познал особенности русской песни, сказки, общаясь со своей няней Ариной Яковлевой.

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