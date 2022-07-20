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Общество

Белорусские студенты посетили Псковский музей-заповедник

Фото Псковского музея-заповедника

Группа студентов «Летнего университета» посетила практические занятия в Псковском музее-заповеднике, которые прошли в экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» и Псковском кремле, пишет Telegram-канал музея-заповедника.

Псковский музей-заповедник присоединился к проекту и предоставил свою площадку для студентов под практические занятия. Им рассказали об особенностях работы с экспонатами как на территории памятников открытого типа, так и в экспозициях. На конкретных примерах были показаны возможности использования специальных приемов донесения информации до посетителя. Студенты также узнали об особенностях доступа к предметам музейных фондов и работы с ними.

«Необходимо понимать, что сегодняшние студенты в будущем могут стать сотрудниками туристической отрасли или музейной сферы. Таким образом, они будут вносить свой вклад в общее дело – продвижение туристического потенциала как нашего музея-заповедника, так и всего региона в целом», – отметил советник генерального директора Псковского музея-заповедника Николай Полидовец.

Итогом работы студентов станет создание интернет-портала «Параллели», на котором они представят свое видение российско-белорусских связей, общие и отличительные черты двух государств и их народов.

Международный проект «Летний университет» реализуется с 10 по 24 июля на базе ПсковГУ и объединяет более 700 студентов из девяти стран. В Пскове обучение проходят 90 студентов и 15 школьников из Белоруссии.

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