Проектный офис «Команда 2018» объявляет сбор макулатуры

14:56, 19 июля 2022, ПАИ

С 19 июля по 2 августа макулатуру принимают по адресу Псков, улица Некрасова 19, Проектный офис «Команда 2018» (вход с Октябрьского). Сбор макулатуры в будние дни с 10:00 до 18:00.

Принимают:

- Книги, журналы, газеты;

- Бумагу всех форматов;

- Коробки;

- Картон.

Не принимают:

- Упаковки от сока, молочных продуктов и яиц;

- Ламинированную бумагу;

- Чеки и бумагу для факсов;

- Термобумагу;

- Бумажные стаканы;

- Обои;

- Фотобумагу.

Все собранные средства после сбора макулатуры направятся в зоозащитную организацию Пскова «ШАНС».

Размещено в рамках проекта «Продюсерский центр СО НКО», реализуемого ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов.