Проектный офис «Команда 2018» объявляет сбор макулатуры
С 19 июля по 2 августа макулатуру принимают по адресу Псков, улица Некрасова 19, Проектный офис «Команда 2018» (вход с Октябрьского). Сбор макулатуры в будние дни с 10:00 до 18:00.
Принимают:
- Книги, журналы, газеты;
- Бумагу всех форматов;
- Коробки;
- Картон.
Не принимают:
- Упаковки от сока, молочных продуктов и яиц;
- Ламинированную бумагу;
- Чеки и бумагу для факсов;
- Термобумагу;
- Бумажные стаканы;
- Обои;
- Фотобумагу.
Все собранные средства после сбора макулатуры направятся в зоозащитную организацию Пскова «ШАНС».
Размещено в рамках проекта «Продюсерский центр СО НКО», реализуемого ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов.
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