Псковские росгвардейцы сдали 10 литров крови

14:56, 19 июля 2022, ПАИ

В Управлении Росгвардии по Псковской области прошла акция по сдаче крови, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Свободные от дежурства стражи порядка посетили станцию переливания крови. Прежде чем стать донором, кандидаты прошли экспресс-анализ крови, заполнили специальную анкету, измерили давление и побеседовали с врачом, который подтвердил отсутствие у них медицинских противопоказаний. Многие из военнослужащих и сотрудников неоднократно участвовали в подобных акциях, но были и такие, кто посетил станцию переливания крови впервые.

Правоохранители сдали около 10 литров крови, которую направят в клиники области. Врачи поблагодарили росгвардейцев за оказанную помощь и отметили, что подобные акции помогают спасти жизнь сотням пациентов, остро нуждающихся в переливании крови, в том числе в результате полученных травм или при проведении срочных и сложных операций.