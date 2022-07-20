Псковские росгвардейцы сдали 10 литров крови
В Управлении Росгвардии по Псковской области прошла акция по сдаче крови, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Свободные от дежурства стражи порядка посетили станцию переливания крови. Прежде чем стать донором, кандидаты прошли экспресс-анализ крови, заполнили специальную анкету, измерили давление и побеседовали с врачом, который подтвердил отсутствие у них медицинских противопоказаний. Многие из военнослужащих и сотрудников неоднократно участвовали в подобных акциях, но были и такие, кто посетил станцию переливания крови впервые.
Правоохранители сдали около 10 литров крови, которую направят в клиники области. Врачи поблагодарили росгвардейцев за оказанную помощь и отметили, что подобные акции помогают спасти жизнь сотням пациентов, остро нуждающихся в переливании крови, в том числе в результате полученных травм или при проведении срочных и сложных операций.
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