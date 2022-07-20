«Музейный день» организовали для студентов «Летнего университета» в Пскове

15:09, 19 июля 2022, ПАИ

Как отразить информацию о музейных экспонатах и передать свои впечатления от них в медиапродуктах, студенты «Летнего университета» узнали сегодня, 19 июля, на встрече с советником директора Псковского музея-заповедника Николаем Полидовцом. Мастерская прошла в рамках программы «Start media: интенсив по созданию информационного портала», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

В ходе первого занятия студенты поделились на две группы: одна из них знакомилась с музейной композицией под открытым небом – Кремлём, а вторая посетила картинную галерею музея на Некрасова, 7. Во время экскурсии по главным историческим местам города ребята искали и отмечали для себя интересные черты экспозиций.

По итогам занятия участники «Летнего университета» придумают формы медиапродуктов, которые разместят на своём портале, разработкой которого ребята вместе со спикерами занимаются в течение всего обучения.

«Портал будет носить название «Параллели», которое отражает главную тематику проекта – русско-белорусские связи. А параллельные линии, как мы знаем, иногда пересекаются, – отметила руководитель программы Надежда Лищенко. – Уже разработана техническая часть, на 70 % готов дизайн-макет, написана часть текстовых материалов, есть фото, подготовлен проморолик. Итог продукта мы презентуем на последнем занятии программы».

Во второй части мастерской Николай Полидовец обсудил вместе со студентами, какие журналистские материалы, с какими акцентами и каких форматов можно удачно сделать по местам, которые ребята посетили ранее.