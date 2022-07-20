В этом году псковские нейрохирурги отмечают снижение количества ныряльщиков
Каждое лето есть период, когда в нейрохирургию поступают ныряльщики. Это люди, которые ныряют с головой в незнакомых местах и получают повреждения головы. В этом году их мало, чему поспособствовала погода. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал заведующий отделением спортивной медицины и ЛФК Псковской областной клинической больницы врач спортивной медицины и ЛФК Геннадий Удалов.
Также что касается сезонности, врач отметил, что весной в отделении травмы традиционно появляются мотоциклисты. Потом начинается сезон гололеда. Структура травм не меняется, а способы лечения претерпели изменения, поделился врач.
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