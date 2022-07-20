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Общество

Детскую площадку обновят во дворе дома №53 на улице Труда в Пскове

Контрольный выезд на территорию избирательного округа № 13 состоялся 19 июля. В нём приняла участие депутат Псковской городской Думы по данному округу Галина Неваленная, представители управляющих компаний и подрядных организаций, местные жители, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

У дома № 48 на улице Новосёлов участники выезда проконтролировали ход ремонта дворовой территории по программе «Формирование комфортной городской среды». Здесь была оборудована парковка, спилены аварийные деревья, частично благоустроены пешеходные дорожки. Срок окончания работ по благоустройству в этом дворе – конец июля.

Жильцы поблагодарили представителей власти и компании-подрядчика за качественную работу и попросили установить во дворе новые скамейки, урны, спилить ещё несколько аварийных деревьев и полностью благоустроить пешеходные дорожки.

Кроме того, они напомнили, что на стене этого дома висит мемориальная доска с именем Михаила Минина, который 30 апреля 1945 года в составе штурмовой группы одним из первых водрузил Красное Знамя над зданием Рейхстага в Берлине. Жильцы дома обратились с просьбой благоустроить площадку перед мемориальной доской.

В доме № 53 на улице Труда в настоящее время по программе капитального ремонта ремонтируют крышу. Представитель подрядной организации сообщил, что работы идут в соответствии с графиком. Параллельно во дворе этого дома ведутся подготовительные работы к установке новой детской площадки. Новый игровой комплекс планируется установить к концу августа.

Завершающим пунктом контрольного выезда стала встреча с жильцами дома № 4 на улице Алтаева. Они рассказали, что были собраны подписи под заявкой на участие их двора в программе «Формирование комфортной городской среды», но выяснилось, что по неизвестным причинам их заявка не была подана и, соответственно, не зарегистрирована.

Галина Неваленная заверила участников встречи, что разберётся в этом вопросе, в случае необходимости поможет сформировать такую заявку заново и проконтролирует процедуру её регистрации.

«Чтобы ситуация сдвинулась с места, главное – активность самих жителей и конструктивное взаимодействие с депутатом по округу, профильными чиновниками. Только так можно сделать дворы уютнее», – подчеркнула депутат.

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