На стадионе «Электрон» в Пскове началась подготовка к партизанскому бою

16:35, 19 июля 2022, ПАИ

На стадионе «Электрон» при грантовой поддержке Росмолодежи, областных и городских властей пройдет военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова», в рамках которого реконструкторы воссоздадут не только быт военного времени и выставят технику, но и разыграют сцену сражения.

Корреспондент Псковского агентства информации сообщил, что подготовка к партизанскому бою уже началась. На площадку были привезены все материалы, необходимые для тематических декораций. Получив все необходимое, волонтеры уже активно сооружают плац-театр в виде деревни, в которой состоится реконструкция партизанского боя времен Великой Отечественной войны.

Напомним, что одним из зрелищных и красочных мероприятий Дня города станет военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова». Рекконстуркция пройдет 23 июля в 15:00.