195 человек болеют COVID-19 в Псковской области

16:38, 19 июля 2022, ПАИ

За минувшие сутки в Псковской области коронавирусом заразилось 18 человек, выздоровело 15 пациентов. Такие данные приводит официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусом заразилось 111 625 человек, 109 555 пациентов выздоровело, 1 875 человек умерло.

Таким образом, на данный момент в регионе коронавирусом болеют 195 человек.