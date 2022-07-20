195 человек болеют COVID-19 в Псковской области
За минувшие сутки в Псковской области коронавирусом заразилось 18 человек, выздоровело 15 пациентов. Такие данные приводит официальный Telegram-канал региона.
Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусом заразилось 111 625 человек, 109 555 пациентов выздоровело, 1 875 человек умерло.
Таким образом, на данный момент в регионе коронавирусом болеют 195 человек.
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