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Псковская студентка заняла второе место на олимпиаде среди образовательных организаций Минюста и ФСИН России

В Москве подвели итоги олимпиады студентов и курсантов образовательных учреждений Министерства юстиции России и Федеральной службы исполнения наказаний. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, студентка 3-го курса факультета подготовки государственных и муниципальных служащих Псковского филиала Академии ФСИН России Елизавета Фёдорова заняла второе место в номинации «Министерству юстиции Российской Федерации 220 лет: история и современность».

Она представила на научный конкурс работу «Нормативно-правовая регламентация деятельности чиновников, обеспечивавших исполнительное производство в Средневековой Руси».

Научный руководитель студентки – начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала академии кандидат исторических наук Роман Иваняков.

«Многие вопросы, входящие в компетенцию Федеральной службы судебных приставов, характерны для других правоохранительных структур, в том числе для Федеральной службы исполнения наказаний, поэтому было интересно работать над данной темой, и очень приятно, что научная работа получила высокую оценку на значимом федеральном конкурсе, – сказала призёр олимпиады Елизавета Фёдорова.

Отметим, что олимпиада студентов и курсантов образовательных организаций Министерства юстиции России и Федеральной службы исполнения наказаний проводится с 2005 года. В финальный тур выходят лучшие работы участников конкурса. Курсантам и студентам с самым высоким уровнем профессиональной подготовки оргкомитетом присуждаются места в различных номинациях.

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