Началась установка аттракционов в Финском парке

17:17, 19 июля 2022, ПАИ

Началась установка аттракционов в Финском парке Пскова. Около 28 аттракционов будут работать на территории парка с 20 июля по 7 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Местные предприниматели поставят батуты, тарзанки, карусели, тиры. В выходные дни детей ждут аниматоры и шоу мыльных пузырей», - уточнил Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Ранее глава администрации Пскова заявлял, что в День города к услугам детей и взрослых будет установлено более 20 аттракционов. Четыре из них привезет чешский луна-парк.