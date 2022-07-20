Началась установка аттракционов в Финском парке
Началась установка аттракционов в Финском парке Пскова. Около 28 аттракционов будут работать на территории парка с 20 июля по 7 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.
«Местные предприниматели поставят батуты, тарзанки, карусели, тиры. В выходные дни детей ждут аниматоры и шоу мыльных пузырей», - уточнил Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Ранее глава администрации Пскова заявлял, что в День города к услугам детей и взрослых будет установлено более 20 аттракционов. Четыре из них привезет чешский луна-парк.
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