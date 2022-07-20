Псковичам предлагают проверить свою эрудицию

17:20, 19 июля 2022, ПАИ

21 июля в Пскове состоится командно-интеллектуальная игра «Молодо-зелено». Организаторами мероприятия выступят Псковский городской молодёжный центр совместно с Михаилом Черкасовым, являющимся автором различных брейн-рингов. Об этом сообщается на сайте Псковского городского молодежного центра.

Желающим поучаствовать необходимо до 20 июля собрать команду из 3 или 4 человек в возрасте от 14 до 35 лет включительно и заранее пройти регистрацию. Команды, которым в ходе игры посчастливится войти в тройку победителей, получат призы от организаторов.

Мероприятие планируется провести на поляне возле Молодёжного центра, расположенного по адресу: Максима Горького, 15. Начало мероприятия – 19:30. Организаторы отмечают, что количество мест ограничено, а заявки принимаются от первых 10 команд.