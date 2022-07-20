«Экопром» вывез 18 кубометров мусора с острова имени Залита

17:44, 19 июля 2022, ПАИ

Сотрудники филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») выехали на Талабские острова для плановой уборки накопленного там мусора и отправки его в Псков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Корабль забрал мусор с острова имени Залита и уже к вечеру прибыл к причалу в деревне Большая Толба. Там его ожидал ломовоз псковского «Экопрома». По итогам дня с острова было вывезено 18 кубометров мусора.

В этом году это уже 6-й вывоз с момента открытия навигации.