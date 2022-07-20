Образцовый дом, крыша в проводах и пропавшая заявка — контрольный выезд в округ Галины Неваленной

09:52, 20 июля 2022, ПАИ

В выезде в свой 13-й округ участвовали сама депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная, представители управляющих компаний, подрядных организаций, Фонда капитального ремонта. Пришли на встречу со своим избранником и жители домов.

Отдельные штрихи

На двор на Новоселов, 48 приятно смотреть: только что заасфальтированные дорожки, благоустроенная парковка и самое главное - довольные жильцы. Территория дома приведена в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды». Работы не закончены, поэтому жители предложили внести отдельные штрихи: например привести в более достойный вид площадку перед мемориальной доской — в этом доме жил почетный гражданин Пскова, установивший со своими боевыми товарищами 28 апреля 1945 года Красное знамя над поверженным Рейхстагом. Возле детского сада надо бы подсыпать дорожку, чтобы осенью там не собиралась вода. А еще бы спилить покосившуюся березу, установить скамейки, разбить клумбу и продумать возможность установки воркаут-площадки для подростков.

«Объект пока не сдан, - уточнила Галина Неваленная. - Обсудим со специалистами в процессе, что можно еще сделать, дорожка возле садика в план точно не входила. С активистами дома проговорим дальнейшие возможности об установке воркаут-площадки и клумбе». Кроме того, она напомнила, что такую площадку мало установить, ведь ее надо будет содержать за свой счет, и для этого нужно сначала узнать мнение большинства жителей дома.

Депутат поблагодарила жильцов за активность и рассказала о развитии ТОСов, о том, какие документы нужно собрать и что при таких инициативных жителях это можно сделать, и она готова включиться в работу.

Чьи провода?

177-квартирный дом на Труда, 53 оказался более проблемным несмотря на то, что там идет активный ремонт кровли.

«До 1 октября объект должен быть закончен, - рассказал Андрей Анисмов, и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта. Для жителей — это радость, правда, погода мешает — дожди». «С погодой мы договоримся», - пошутила Галина Неваленная.

У представителя подрядной организации тоже есть вопросы: стяжка сделана, теперь предстоит двухслойное покрытие кровли специальным материалом, но не позволяют провода, оставленные на крыше провайдером, кабельными сетями, и есть ли вообще разрешение на их установку?

Галина Неваленная обещала выяснить вместе с управляющей компанией собственников проводов, чтобы они привели их в порядок, закрепив на специальной стойке.

Жители также хотят установить детскую площадку, оставив там пять уже имеющихся игровых элементов, а еще, по их мнению, необходимы искусственные неровности либо полусферы на асфальте, что автомобилисты не проезжали через их двор.

«Нужно провести собрание о согласии на эти инициативы, далее уже наша работа с УГХ», — подытожила депутат.

Но жильцы рассказали Галине Неваленной о наболевшем: сырости в подвале, запахе канализации в подъезде. Представитель управляющей компании заверил, что трубы заменены на пластиковые, но согласился, что нужна их промывка со стороны горводоканала. И этот вопрос депутат взяла на свой контроль.

Лужа-пруд

Если кто-то из псковичей хочет посмотреть на еще один потенциальный пруд, в который вот-вот превратится огромная лужа во дворе домов на Алатева, 4 и 8, то нужно приходить сюда. Одна из жительниц на глазах у соседей замерила его глубину.

«Скоро здесь будем на корабле плавать!» - горько пошутили псковичи, отметив, что вода стекает сюда с тех пор, как отремонтировали тротуары у находящейся рядом школы №22.

Оказывается, жители этих домов очень хотели поучаствовать в программе «Формирование комфортной городской среды» по примеру соседей с Новоселов, 48 и даже собирали пакет документов, ставя свои подписи на согласие. Но куда же они делись? В УГХ заявки нет, а старшая по дому говорит, что ее относила…

После долгих разбирательств выяснилось, что просто не хватило количества подписей. Жители тут же решили собрать их заново. Да и сама Галина Неваленная предложила лично пройтись по подъездам вместе с инициативными жителями.

«Галина Ивановна, у вас есть более важные дела», - тут же нашлись активисты и распределили между собой, кто и по каким подъездам пойдет собирать автографы соседей.

А Наталья Пахова, директор УО «Первый район», сразу же на встрече пообещала предоставить активистам списки собственников и оказать помощь в оформлении решения собрания.

«Молодцы, что не опускаете руки», - подбодрила Галина Неваленная, обсуждая вместе с жильцами все новые и новые вопросы...