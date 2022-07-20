Волонтёры ищут хозяев коту, которого подбросили к заводу в Порхове

17:48, 19 июля 2022, ПАИ

В Псковской области ищут хозяев коту, который в конце июня поселился вблизи предприятия в Порхове.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, сотрудники завода кормят кота по графику два через два. Питается ли животное в другую смену, непонятно. Работники предполагают, что кота кто-то выбросил и завез к предприятию.

«Котик ненавязчивый, но очень хочет ласки — с удовольствием дает себя гладить. Не дикий, идет на контакт. Чистоплотный, зубки здоровые. Длиннолапый, длинномордый, длинношерстный. Ест всё!» - рассказала куратор животного.

Коту ищут ответственных хозяев. Работники завода опасаются, что с наступлением холодного времени года кот погибнет на улице.

Телефон для связи 8-953-247-52-99. Куратор поможет с доставкой по региону.