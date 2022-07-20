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Культура

Научная конференция «Музей. Реставратор. Реставрация» пройдёт в Пушкинском музее заповеднике

Фото онлайн издания porusski

20 – 21 июля 2022 года Пушкинский заповедник проводит научную конференцию «Музей. Реставратор. Реставрация», приуроченную ко дню памяти художника-реставратора, историка искусства, заслуженного деятеля искусств России, академика Российской академии естественных наук, члена Союза писателей России Савелия Ямщикова (8 октября 1938, Москва – 19 июля 2009, Псков). Об этом сообщает пресс-центр Пушкинского музея заповедника.

Конференция посвящена вопросам теории и практики реставрации музейных предметов, музейного хранения культурных ценностей, формирования и изучения музейных коллекций, атрибуции музейных предметов, реставрации и реконструкции архитектурного наследия и исторических парков. Особое внимание уделено истории реставрационного дела в России: именам и судьбам реставраторов.

В работе конференции примут участие реставраторы, сотрудники музеев, ВУЗов Санкт-Петербурга, Москвы, Псковской области, специалисты International Jewellery Group (Международной Ювелирной Школы) (Санкт-Петербург) и производитель профессионального освещения для музеев MASTER LIGHTING SYSTEMS (Санкт-Петербург).

С полной программой конференции можно познакомиться на сайте музея.

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