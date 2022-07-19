Молодой человек погиб, упав с моста А. Невского
В Пскове в реку Великую с моста А. Невского упал 18-летний мужчина.
Прибывшая на место водолазная группа областной службы спасения, в ходе поисковых работ извлекла тело молодого мужчины из воды и передала следственно-оперативной группе.
Обстоятельства гибели выясняются.
На месте работают сотрудники областной службы спасения, СУ СК РФ по Псковской области, а также сотрудники полиции.В Пскове в реку Великую с моста А. Невского упал 18-летний мужчина.
Прибывшая на место водолазная группа областной службы спасения, в ходе поисковых работ извлекла тело молодого мужчины из воды и передала следственно-оперативной группе.
Обстоятельства гибели выясняются.
На месте работают сотрудники областной службы спасения, СУ СК РФ по Псковской области, а также сотрудники полиции.