Молодой человек погиб, упав с моста А. Невского

20:49, 19 июля 2022, ПАИ

В Пскове в реку Великую с моста А. Невского упал 18-летний мужчина.

Прибывшая на место водолазная группа областной службы спасения, в ходе поисковых работ извлекла тело молодого мужчины из воды и передала следственно-оперативной группе.

Обстоятельства гибели выясняются.

На месте работают сотрудники областной службы спасения, СУ СК РФ по Псковской области, а также сотрудники полиции.В Пскове в реку Великую с моста А. Невского упал 18-летний мужчина.

Прибывшая на место водолазная группа областной службы спасения, в ходе поисковых работ извлекла тело молодого мужчины из воды и передала следственно-оперативной группе.

Обстоятельства гибели выясняются.

На месте работают сотрудники областной службы спасения, СУ СК РФ по Псковской области, а также сотрудники полиции.