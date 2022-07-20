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Депутат Госдумы Александр Козловский побывал в Бежаницах и выслушал его жителей

Депутат Госдумы Александр Козловский побывал в Бежаницах. Фото: Сельская новь

Сегодня с визитом в Бежаницком районе побывали депутат Государственной Думы Александр Козловский и депутат областного Собрания депутатов Виктор Антонов. Об этом ПАИ сообщила корреспондент районной газеты «Сельская новь».

Первым пунктом их рабочего визита стало посещение Лющикского сельского Центра культуры, в котором в рамках национального проекта «Культура», осуществляется капитальный ремонт концертного зала.

Не обошли своим вниманием депутаты и благоустройство площади Энергетиков. В прошлом году в рамках программы «Комфортная городская среда» она стала победителем рейтингового интернет-голосования. На её благоустройство израсходовано порядка 10 млн руб.

В завершение визита Александр Козловский встретился с активом и общественниками муниципального образования. «В Бежаницах с каждым годом становится комфортнее и красивее, и это радует», – отметил Александр Козловский.

В ходе встречи глава района Сергей Михеев озвучил ряд наиболее значимых и первостепенных задач, в решении которых требуется помощь. Среди них: капитальный ремонт региональных дорог, плачевное состояние водопроводных сетей и отсутствие в муниципальных организациях техники для их ремонта.
Директор Бежаницкого историко-культурного Центра Философовых Светлана Петрова выразила озабоченность по состоянию здания музея и о необходимости ремонтно-восстановительных работ дворянской усадьбы: «Проблема состоит в том, что реконструкция и ремонт музея осложнены – особняк является объектом культурного наследия регионального значения. Можно ли помочь с решением вопроса о финансировании ремонтно-реставрационных работ ИКЦ Философовых, тем более проектно-сметная документация на наружный и внутренний ремонт уже имеется?»

Глава сельского поселения «Бежаницкое» Сергей Яковлев озвучил проблему отсутствия пожарного поста в селе Кудеверь.
«И это при том, что этот населённый пункт большой, имеется школа и центр реабилитации для несовершеннолетних. А в случае беды, из Бежаниц пожарные приедут не ранее чем через час», – пояснил он.

От родителей команды девочек по футболу и тренера выступила Ирина Семёнова.
«Наши девочки занимают призовые места в области, защищают честь региона на всероссийском уровне. Можно ли решить вопрос со строительством стадиона, что бы спортсмены могли начинать тренировки раньше, а не ждать, когда сойдёт снег и высохнет футбольное поле?», – спросила она.

Все вопросы Александр Николаевич «брал на карандаш», в решении некоторых проблем рекомендовал заявляться на участие в программах. А сборную команду девочек пригласил на экскурсию в Госдуму, когда следующий раз приедут на соревнования.

Завершилась встреча приятным моментом: депутат вручил благодарности общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления за личный вклад в развитие ТОС Псковской области Елене Осиповой, Галине Гавриловой и Александру Смирнову.

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