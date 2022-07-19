Россиянин прыгал через Вечный огонь в Минске и получил реальный срок

21:47, 19 июля 2022, ПАИ

Гражданин России, который прыгал через Вечный огонь на площади Победы в центре Минска, приговорен к одному году и одному месяцу колонии, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

«Приговором суда обвиняемый признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом («хулиганство»), и … ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима», – говорится в сообщении.

Поясняется, что такой приговор вынес 15 июля суд Партизанского района Минска.

Согласно сообщению, обвиняемый 29 апреля 2022 года находясь на территории Монумента Победы в Минске, заведомо зная об исторической значимости сооружения, «из низменных побуждений, выразившихся в грубом нарушении общепринятых норм морали и правил поведения», не менее двух раз встал на мраморную плиту, установленную на ритуальной площадке с Вечным огнем и обелиском на площади Победы и два раза перепрыгнул Вечный огонь. Отмечается, что мужчина снимал совершаемые им действия на видео с помощью мобильного телефона. По заключению суда, тем самым мужчина «открыто и оскорбительно надругался над обычаями и традициями общества».

Согласно сообщению, обвиняемый в судебном заседании свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. «Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке», – говорится в сообщении.