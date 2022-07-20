Жительницу Санкт-Петербурга в деревне под Псковом укусила гадюка
Жительница Петербурга попала в больницу после укуса ядовитой змеи, сообщил «Невским новостям» источник в правоохранительных органах.
В полицию поступила телефонограмма из НИИ имени Джанелидзе. 51-летняя женщина доехала до Северной столицы самостоятельно и обратилась туда за помощью. Пострадавшая рассказала, что ее укусила гадюка в деревне Подложье Псковской области. Врачи диагностировали петербурженке острое отравление ядом.
Женщина доехала до Северной столицы самостоятельно, сообщило издание.
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