Жительницу Санкт-Петербурга в деревне под Псковом укусила гадюка

22:09, 19 июля 2022, ПАИ

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Жительница Петербурга попала в больницу после укуса ядовитой змеи, сообщил «Невским новостям» источник в правоохранительных органах.

В полицию поступила телефонограмма из НИИ имени Джанелидзе. 51-летняя женщина доехала до Северной столицы самостоятельно и обратилась туда за помощью. Пострадавшая рассказала, что ее укусила гадюка в деревне Подложье Псковской области. Врачи диагностировали петербурженке острое отравление ядом.

Женщина доехала до Северной столицы самостоятельно, сообщило издание.