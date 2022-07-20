В Германии скончалась актриса Руслана Писанка

22:20, 19 июля 2022, ПАИ

Умерла украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка. Ей было 56 лет, передает «Москва24».

По данным источника, последние годы актриса жила в Германии. Там у нее нашли тяжелую болезнь.

Писанка родилась в Киеве. В 1995 году она окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры.

Руслана Писанка – украинская актриса и телеведущая. Участвовала в телепроектах «Женский клуб», «Танцы со звездами» и многих других программах. Вела прогноз погоды. В 2008 году вместе с нынешним президентом Владимиром Зеленским вела реалити-шоу «Служебный романс» на телеканале «Интер». Снималась в кино в России, на Украине, а также в Польше и Нидерландах.