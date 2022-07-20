В Германии скончалась актриса Руслана Писанка
Умерла украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка. Ей было 56 лет, передает «Москва24».
По данным источника, последние годы актриса жила в Германии. Там у нее нашли тяжелую болезнь.
Писанка родилась в Киеве. В 1995 году она окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры.
Руслана Писанка – украинская актриса и телеведущая. Участвовала в телепроектах «Женский клуб», «Танцы со звездами» и многих других программах. Вела прогноз погоды. В 2008 году вместе с нынешним президентом Владимиром Зеленским вела реалити-шоу «Служебный романс» на телеканале «Интер». Снималась в кино в России, на Украине, а также в Польше и Нидерландах.
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