В Великих Луках к ремонту двора добавят установку бортового камня

23:03, 19 июля 2022, ПАИ

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Во дворе домов 124, 124а, 124б и 124г на проспекте Гагарина в Великих Луках поставят бортовой камень. Об этом сообщил паблик интернет издания «Луки.ру». Изначально он не был заложен в планах ремонта двора, но депутат великолукской гордумы Сергей Федосеев обсудил этот вопрос с заместителем главы администрации и с ЖКХ города.

Они совместно выехали на место. Кроме того, пригласили жителей домов, чтобы узнать, где нужно занизить бортовой камень для удобной парковки автомобилей. На данный момент смета посчитана. Ведется подготовка документов на аукцион.