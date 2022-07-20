Медики Псковской инфекционной больницы посетили презентацию «Диагностика инфекций передаваемых клещами»

23:45, 19 июля 2022, ПАИ

Вчера на еженедельной врачебной конференции в Псковской инфекционной областной клинической больнице биолог Александр Романов выступил с презентацией на тему «Диагностика инфекций передаваемых клещами». Александр Романов представил вниманию медиков множество инфекций помимо известного клещевого энцефалита, которые способны переносить клещи. Об этом в своём паблике рассказала главный врач Псковской инфекционки Анастасия Повторейко.

«Разобрали в очередной раз порядок действий при индикации возбудителей инфекций в организме пациента. Обсудили целесообразность назначения ПЦР-исследования в соответствии с клинической картиной для максимальной доказательности и клинической значимости», – написала главврач.

В ходе семинара Александр Викторович рассказал коллегам о правилах транспортировки и хранения биологического материала для исследований (о правильном изъятии клеща, заборе крови, получении плазмы крови, о показаниях забора спинномозговой жидкости в случае симптомов, указывающих на поражение ЦНС возбудителями клещевых инфекций).



«Напоминаю, что в нашем учреждении вы можете пройти ПЦР-диагностику самого клеща и крови на наличие вируса клещевого энцефалита и боррелиоза, а также записаться на амбулаторный прием врача-инфекциониста. Помните, если вас укусил клещ, то необходимо обязательно обратиться к врачу для исключения заражения инфекциями», – обратилась к подписчикам Анастасия Повторейко.

