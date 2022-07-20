Псковский грумер сообщила о брошенной собаке
Грумер из Пскова Светлана Ануфриева в своём паблике рассказала о брошенной собаке.
«Вчера на конечной остановке Снятная гора люди высадили собаку и уехали. Собака в шоке бегала, искала и скулила. Очень добрый, контактный, понятливый пёс», – сожалеет Светлана.
Она также сообщила, что животное вторые сутки находится там, рядом с остановкой, и никуда не уходит. Ждёт хозяина. Сердобольные псковичи ему принесли еду и воду.
«Может, у кого-нибудь возникнет желание взять собакук себе, подарить любовь, ласку и заботу?», – спрашивает Светлана Ануфриева.
Если у вас есть желание стать хозяином брошенного животного позвоните по телефону: +79517571060.
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