В Китае после коронавируса обнаружили чуму
Случай заражения бубонной чумой обнаружили в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, передает РИА Новости со ссылкой на китайское агентство Синьхуа и региональный штаб по профилактике и борьбе с чумой.
Стало известно, что больной вернулся в Иньчуань из автономного района Внутренняя Монголия.
По данным агентства, в Нинся-Хуэйском районе ввели четвертый уровень чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с чумой.
Чума – острое инфекционное заболевание с высокой летальностью. В природных очагах источниками инфекции, чумной палочки, являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.
Ранее, Роспотребнадзор рекомендовал региональным властям быть готовыми к мероприятиям для недопущения завоза чумы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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