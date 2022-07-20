В Китае после коронавируса обнаружили чуму

23:47, 19 июля 2022, ПАИ

Случай заражения бубонной чумой обнаружили в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, передает РИА Новости со ссылкой на китайское агентство Синьхуа и региональный штаб по профилактике и борьбе с чумой.

Стало известно, что больной вернулся в Иньчуань из автономного района Внутренняя Монголия.

По данным агентства, в Нинся-Хуэйском районе ввели четвертый уровень чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с чумой.

Чума – острое инфекционное заболевание с высокой летальностью. В природных очагах источниками инфекции, чумной палочки, являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.

Ранее, Роспотребнадзор рекомендовал региональным властям быть готовыми к мероприятиям для недопущения завоза чумы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.