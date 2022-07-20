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Авдотья Сеногнойка наступила по народному календарю

20 июля отмечается память преподобной Евфросинии, в миру Евдокии (в русской традиции — Авдотьи), пишет calend.ru.

Дочь суздальского князя Дмитрия Константиновича вышла замуж за Великого князя Московского Дмитрия Донского. Их семейный союз стал залогом мира между Москвой и Суздалем. Княгиня отличалась благочестивостью; большое влияние на нее оказали митрополит московский Алексий и преподобный Сергий Радонежский, крестивший одного из сыновей Дмитрия и Евдокии.

Правительница была известна тем, что построила на русской земле несколько храмов, включая Вознесенский женский монастырь в московском Кремле. Евдокия втайне от всех соблюдала строгий пост, а под пышными княжескими одеждами носила вериги. Воспитав пятерых сыновей, она решила посвятить себя служению Богу и приняла постриг в монашество с именем Евфросиния. Последние годы своей жизни бывшая княгиня провела в молитвах.

На Руси Сеногнойкой Авдотью прозвали за частые дожди, случавшиеся на ее именины и мешавшие заготовке сена. Считалось, что если в этот день начнутся осадки, то выпадать им еще несколько недель, а от большой влажности сено, которое не успели убрать, сгниет прямо на лугах. Поэтому нужно было как можно быстрее собрать его в скирды. Крестьяне знали: «Сгребешь сено в кучи — так не страшны и тучи».

На Авдотью начиналась жатва. По старинному обычаю в поле шли с песнями, а серпы несли завернутыми в полотенца. Первый сжатый сноп обвязывали этим полотенцем, а затем несли в церковь и освящали.

Для этого дня существовало много разных обрядов. Когда женщина сжинала первые колосья, она делала из них пояс и, подвязавшись им, произносила: «Как матушка рожь год стояла, да не устала, так чтобы и моя спинушка не уставала». После жатвы женщины катались по ниве, приговаривая: «Нива ты, нива, подай мою силу!» Делать это нужно было без посторонних глаз.

Когда жали овес, первый сноп ставили в переднем углу избы, а после обеда или ужина этим снопом выгоняли из дома мух. При этом говорили: «Мухи вы, мухи, ступайте вы вон. Мы свою работу кончили, простору нам давайте». Этот сноп хранили до осени, а в день Покрова Богородицы угощали им лошадей, коров, овец и коз, чтобы они лучше ели приготовленный для них на зиму корм.

Распространены были и гадания. В день Авдотьи после жатвы бросали в ниву серпы. Если серп воткнется в землю — это предвещало смерть того человека, на которого гадали.

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