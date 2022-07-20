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Общество

В Великих Луках отремонтировали тротуар на улице Холмской

Фото со страницы Николая Козловского в соцсети "ВКонтакте"

В Великих Луках отремонтировали тротуар на улице Холмской, 14. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на своей странице «ВКонтакте».

Старое покрытие сменил новый асфальт. Николай Козловский отметил, что микрорайон благоустраивается поэтапно и последовательно с привлечением федеральных средств. «Новый сквер, пешеходная зона, ведущая к нему, а теперь привели в порядок и противоположную сторону улицы», - отметил глава города.

На днях состоится приёмка объекта. Добавим, что по традиции в ней примут участие общественники.

Ранее сообщалось, что благоустройство пешеходной дорожки на улице Холмской в Великих Луках завершено раньше срока. 

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