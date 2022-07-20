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Общество

Нормы о превышении мер самообороны рассмотрят в сентябре

В России предлагают разрешить гражданам всеми способами защищать свою жизнь, а также родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в их жилище. Законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» Госдума рассмотрит в сентябре, пишет газета «Известия».

Сейчас документ направлен на отзывы во все инстанции, в том числе в администрацию президента, правительство, регионы, рассказал первый зампред профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

Он напомнил, что ранее Верховный суд предпринял попытку обобщения судебной практики и выпустил отдельный документ по этому вопросу. «Но мы все равно должны будем все внимательно проанализировать и изучить, а в сентябре принять решение», — заметил собеседник издания.

Инициативу разработали в феврале депутаты Госдумы от фракции ЛДПР после того, как Владимир Путин рекомендовал Верховному суду РФ подготовить разъяснения по превышению пределов необходимой обороны при защите от посягательств, не связанных с насилием. В апреле правительство дало на него отрицательный отзыв.

Однако в конце мая Верховный суд, выполнив поручение главы государства, признал корректировку законодательства допустимой. В постановлении пленума он дополнил число случаев необходимой самообороны незаконным проникновением в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженным с насилием, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.

Кроме того, Верховный суд расширил пределы применения мер самозащиты. Теперь «состоянием необходимой обороны» могут считать случаи, когда оборонявшийся пытался предотвратить нападение, если обстоятельства указывают на наличие реальной угрозы его совершения.

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