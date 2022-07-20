В каких сферах проще всего трудоустроиться в Псковской области

07:50, 20 июля 2022, ПАИ

В пресс-службе hh.ru по Северо-Западу выяснили, в каких сферах проще всего найти работу в Псковской области.

Легче всего найти работу в профессиональных сферах «Домашний персонал» (0,1 резюме на одну вакансию), «Добыча сырья» (0,1), «Медицина, фармацевтика» (0,2), «Госслужба» (0,6), «Спортклубы, салоны красоты» (0,6), «Рабочий персонал» (0,7), «Консультирование» (0,9), «Банки и инвестиции» (1), «Строительство, недвижимость» (1,1). Среди вакансий в этих сфера наблюдается самая низкая конкуренция среди соискателей, а также присутствует выраженный кадровый дефицит.

Также нетрудно трудоустроиться и в сферах «Продажи» (1,5), «Производство» (1,6), «Транспорт и логистика» (1,7), «Наука и образование» (1,8), а также в «ИТ, телеком» (2,1).

По данным опроса, 59% псковичей уверены, что найдут работу в ближайшие три месяца. В целом по России такую уверенность испытывают только 60% опрошенных соискателей.