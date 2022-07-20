«Псковские тепловые сети» выставили на аукцион здание на Яна Райниса

08:58, 20 июля 2022, ПАИ

«Псковские тепловые сети» рассказали об оптимизации, которая проводится на предприятии.

Как сообщает Telegram-канал компании, Псковская городская Дума дала согласие муниципальному предприятию на совершение сделки по продаже муниципального недвижимого имущества, закреплённого за ПТС на праве хозяйственного ведения. Теперь есть возможность избавиться ещё от одного здания, которое стало ненужным после строительства блочно-модульной котельной в районе «Плодоовощ».

На открытый аукцион в электронной форме выставлено здание по адресу: город Псков, улица Яна Райниса, 53 площадью 720,9 кв. м, с кадастровым номером 60:27:0100104:149. В здании два этажа и подвал, фундамент – железобетонный; стены, перегородки – кирпичные; междуэтажные перекрытия – железобетонные; кровля – мягкая совмещенная. Находится в удовлетворительном состоянии. Внутренняя отделка – простая, пол – бетонный, керамическая плитка, стены – окраска, керамическая плитка, потолок - окраска; оконные проемы – двойные створные, входные двери – металлические ворота, простые металлические двери, класс инженерного оборудования – отечественное. Оборудование котельной демонтировано. Имеются центральное теплоснабжение от городской котельной, центральное водоснабжение (холодная вода – городская водопроводная сеть), канализация, электроснабжение. Парковка на территории промзоны перед объектом.

Цена данного объекта в соответствии с проведённой независимой оценкой составляет 12 669 000.