День без осадков и +24 градуса обещают псковичам 20 июля
20 июля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, пишет официальный Telegram-канал региона со ссылкой на гидрометцентр.
По области ожидается умеренный ветер западных направлений. Температура воздуха +19...+24 градуса.
В Пскове без существенных осадков. Температура днем +22...+24 градуса. В Великих Луках пройдут кратковременные дожди, температура днём составит +22...+24 градуса.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
20 июля 2022
Виктор Остренко: Благоустройство набережной в Палкино может служить удачным примером совместных действий граждан и власти
20 июля 2022
Новый постоянный житель со сломанным крылом появился в Аистином центре в Гдовском районе