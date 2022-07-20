Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Церковь Успения в Мелетово открыта для посетителей до 15 сентября

После долгого перерыва из-за реставрации Псковский музей-заповедник на два месяца предоставил возможность жителям и гостям региона посетить церковь Успения в селе Мелетово, сообщает Telegram-канал учреждения.

 Одними из первых посетителей стали сотрудники реставрационного центра имени Грабаря и Государственного института искусствознания, которые приехали, чтобы увидеть архитектуру и роспись памятника своими глазами.

«Мы здесь были, но очень давно, и решили, что раз такая уникальная возможность посмотреть есть, ею надо пользоваться. И вот мы здесь», – поделилась впечатлениями доктор искусствоведения, профессор Нионила Исаева.

Уникальной особенностью росписи Успенской церкви является то, что она содержит не только традиционные изображения Христа и моментов Его земной жизни, но и ветхозаветные и даже апокрифичные сюжеты, а также различные символы ожидания приближающегося конца света, характерного для второй половины XV века.

Храм является памятником высочайшего художественного уровня, свидетельствующим о расцвете псковской архитектуры и монументальной живописи в середине XV века, с единственным сохранившемся 32-скатным покрытием кровли и оригинальным решением алтарных частей.

Старший научный сотрудник отдела хранения монументальной живописи Псковского музея-заповедника Ирина Мельникова отметила, что памятник очень ярко отражает время, в которое он создавался, как стилистически, так и по содержанию.

Посещение церкви доступно по 15 сентября для организованных групп (до 11 человек) строго по предварительной заявке по телефону +79113787225.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

20 июля 2022

Выставка «Выбор Руси – православная вера» откроется в Пскове
20 июля 2022

Сильный ветер повалил ветви деревьев в Бежаницах
20 июля 2022

Псковичи могут принять участие во флешмобе «Люблю Псков за...»
20 июля 2022

В Пскове устраняют последствия сильного ветра
20 июля 2022

Виктор Остренко: Благоустройство набережной в Палкино может служить удачным примером совместных действий граждан и власти
20 июля 2022

ФОТО Как идёт реконструкция Советского моста
20 июля 2022

Новый постоянный житель со сломанным крылом появился в Аистином центре в Гдовском районе
20 июля 2022

Контактная выставка кошек в Пскове работает с просроченными документами


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...