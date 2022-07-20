Церковь Успения в Мелетово открыта для посетителей до 15 сентября

09:36, 20 июля 2022, ПАИ

После долгого перерыва из-за реставрации Псковский музей-заповедник на два месяца предоставил возможность жителям и гостям региона посетить церковь Успения в селе Мелетово, сообщает Telegram-канал учреждения.

Одними из первых посетителей стали сотрудники реставрационного центра имени Грабаря и Государственного института искусствознания, которые приехали, чтобы увидеть архитектуру и роспись памятника своими глазами.

«Мы здесь были, но очень давно, и решили, что раз такая уникальная возможность посмотреть есть, ею надо пользоваться. И вот мы здесь», – поделилась впечатлениями доктор искусствоведения, профессор Нионила Исаева.

Уникальной особенностью росписи Успенской церкви является то, что она содержит не только традиционные изображения Христа и моментов Его земной жизни, но и ветхозаветные и даже апокрифичные сюжеты, а также различные символы ожидания приближающегося конца света, характерного для второй половины XV века.

Храм является памятником высочайшего художественного уровня, свидетельствующим о расцвете псковской архитектуры и монументальной живописи в середине XV века, с единственным сохранившемся 32-скатным покрытием кровли и оригинальным решением алтарных частей.

Старший научный сотрудник отдела хранения монументальной живописи Псковского музея-заповедника Ирина Мельникова отметила, что памятник очень ярко отражает время, в которое он создавался, как стилистически, так и по содержанию.

Посещение церкви доступно по 15 сентября для организованных групп (до 11 человек) строго по предварительной заявке по телефону +79113787225.