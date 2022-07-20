Крыши двух многоквартирных домов капитально отремонтировали в Себежском районе

09:38, 20 июля 2022, ПАИ

Выполнены и приняты работы по капитальному ремонту крыш двух многоквартирных домов в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Фонда капремонта Псковской области.

В рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капремонта на 2022 год в доме № 37 на улице 7 Ноября в Себеже работы выполнила подрядная организация ООО «ЦСР», в доме № 71 на улице Гагарина в Идрице – ООО «С-Тройка».

В соответствии с заключенными договорами на объектах разобрали старое покрытие крыш, выполнили замену обрешетки и устройство нового покрытия из профилированного листа с полимерным покрытием. Также отремонтированы стропильные системы с последующей обработкой деревянных поверхностей составом огнебиозащиты. Выполнено устройство слуховых окон, теплоизоляция чердачных помещений, осуществлена перекладка дымовых и вентиляционных труб с последующей обшивкой профилированным листом с полимерным покрытием и установкой зонтов над шахтами. Установлены системы снегозадержания и системы организованного водостока в виде настенных желобов и водосточных труб.